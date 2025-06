× Ausflugsziele mit Papa

Am Sonntag ist Vatertag, ein Ausflug mit dem besten Papa lockt quer durch Niederösterreich.

Wer zum Vatertag noch ein Geschenk sucht, der könnte noch schnell einen Gutschein für die Region Wienerwald ausdrucken: Ein Ticket für eine gemeinsame E-Mountainbike-Tour* mit Führung und Leih-Equipment etwa – diese kann man leicht zu einem Kurzurlaub ausdehnen − oder eine „WienerWaldGenuss*“-Führung mit ungewöhnlichen Geschmackserlebnissen durch die Bäume des Wienerwaldes.

Bequem und praktisch sind auch Wertgutscheine für regionales Bier, Wein oder Süßes aus der Region Wienerwald.

Direkt am Vatertag lohnen sich Ausflüge: Kunst- und Kulturliebhaber zieht es vielleicht zu Sonntagsführungen ins Arnulf Rainer Museum in Baden oder ins Museum Gugging. In Neuhaus geht es auf Spurensuche im bis zur Jahrhundertwende als „Perle des Wienerwaldes“ bekannten Sommerfrische-Kurort. Im Schlosspark Laxenburg gibt es Führungen durch die Franzensburg. mit Turmbesteigung . Am Vatertag gibt es in Baden auch die Möglichkeit zum Felsenklettern, beim Schnuppern sind weder Vorkenntnisse noch Ausstattung notwendig.

© NÖWerbung ×

Für Genuss-Ausflüge eignet sich das Weinviertel: Direkt am Vatertag gibt es z.B. in Deinzendorf, Laa a.d. Thaya oder Poysdorf die Möglichkeit zum Vatertagsbrunch. Ins Waldviertel geht es zu Österreichs ältester Braustadt, wo die„Weitraer Biertour für Genießer ein informatives und erfrischend bierig-spritziges Sommerangebot bereit hält. Neben einem Besuch der Bier-Erlebniswelt auf Schloss Weitra wird dabei eine Stadtführung, ein Biermenü und auf Wunsch auch eine Nächtigung geboten.

Klassiker für einen Ausflug ist die Schallaburg im Mostviertel mit ihren interessanten Ausstellungen. In der Region Donau lockt ein Besuch des Karikaturmuseums, das sich sogar mit einer Genuss-Schiffahrt kombinieren läßt.