B16 Münchendorf Süd: Arbeiten abgeschlossen

Die Fahrbahn der Landesstraße B 16 südlich von Münchendorf wurde auf einer Länge von rund 2,1 km in Richtung Ebreichsdorf saniert.

Am 15. Oktober 2025 hat GR Peter Frank in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeisterin Doris Kirstorfer und den Vertretern des NÖ Straßendienstes die Fertigstellung für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße B 16 südlich von Münchendorf vorgenommen.

Die Fahrbahn der Landesstraße B 16 südlich von Münchendorf entsprach wegen Ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) auf ei-ner Länge von rund 2,1 km in Richtung Ebreichsdorf nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der niederösterreichische Straßendienst eine Sanierung der Landesstraße B 16 von km 15,919 bis km 18,052 beschlossen.

Die Fahrbahn der Landesstraße B 16 wurde im betreffenden Bereich auf einer Länge von rund 2.150 m und einer Fläche von rund 18.600 m² 10 cm abgefräst und mit dem Aufbrin-gen einer 7 cm starken Trag- und einer 3 cm starken Deckschichte wiederhergestellt. Die Arbeiten wurden von der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. Anfang Oktober 2025 ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 590.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.