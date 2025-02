Baden lockt mit Big-Band-Sound

Musikliebhaber kommen dieser Tage in Baden voll auf ihre Kosten.

Morgen, Mittwoch, 26. Februar, bringt die 18-köpfige Big Peter‘s Band das Theater am Steg in Baden zum Kochen. Die Truppe wird mit einem Feuerwerk aus Soul-, Swing- und Latin-Musik mit Nummern von Earth, Wind & Fire, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Astrud Gilberto, Quincy Jones für launige Stimmung sorgen.

Jazz und jiddische Klänge mehrerer Genres

Beim nächsten „Jazz Café Project“ am Donnerstag,den 27. Februar, spielt hier bei freier Spende das Duo Philippine Duchateau (Piano) und Peter Natterer (Saxophon) auf. Im Zentrum für Interkulturelle Bebegnung (ZIB) in Baden präsentieren Lea Kalisch und Rabbi T am Donnerstag, dem 27. Februar, ab 19.30 Uhr „Jüdische Klänge“ aus mehreren Genres. Eintritt mit Lichtbildausweis.