"Bäuerinnen NÖ" begeistern bei Schulaktionstagen

"Unsere Bäuerinnen begeistern die Jüngsten für die heimische Landwirtschaft und schaffen Bewusstsein für Regionalität", zeigt sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner erfreut über den Erfolg bei den Schulaktionstagen.

Die NÖ Bäuerinnen um Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger besuchten kürzlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei tauschten sie sich über den Erfolg ihrer Schulaktionstage sowie künftige Schwerpunkte aus. Besonders erfreulich: Bei den "Schulaktionstagen" konnte - seit Beginn der Initiative vor zehn Jahren - ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden.

"Rund 12.000 Schülerinnen und Schüler nehmen heuer an den Schulaktionstagen unserer Bäuerinnen teil, die von Oktober 2024 bis Juni 2025 stattfinden", so Mikl-Leitner, die die Wichtigkeit der Aktion unterstrich: "Unsere Bäuerinnen begeistern mit dieser Initiative die Jüngsten für die heimische Landwirtschaft und schaffen so Bewusstsein für regionale Lebensmittel und wie wichtig unsere Landwirtschaft für eine gesunde Ernährung ist."

Mikl-Leitner gratulierte zudem Irene Neumann-Hartberger, die in ihre dritte Amtszeit gewählt wurde: "Irene Neumann-Hartberger ist 'die starke Stimme' für unsere niederösterreichischen Bäuerinnen und die heimische Landwirtschaft." Zusammenhalt, Solidarität und Gestaltungswille sind ihre Schwerpunkte - Neumann-Hartberger leitet die mitgliederstärkste Frauenorganisation im ländlichen Raum.