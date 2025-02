Bankomat in die Luft gejagt - Täter mit schwarzem Flitzer geflüchtet

Die unbekannten Täter sollen in einem schwarzen Auto Richtung Wien geflüchtet sein.

Schon wieder wurde ein Bankomat einer Filiale der Bank Austria von Unbekannten in die Luft gejagt. Die Sprengung soll in der Nacht auf Mittwoch um 3.55 Uhr im Foyer der Bank in Gänserndorf verübt worden sein.

Eine sofort eigeleitete Großfahndung nach den Täter blieb vorerst erfolglos. Das Gebiet rund um die Bank wurde großräumig abgesperrt, da erst abgeklärt werden musste, ob sich noch Sprengsoff in einem weiteren Bankomat befindet.

In dem Foyer der Bank standen insgesamt vier Geräte. Bei wie vielen Geräten die Sprengung funktionierte, war vorerst unklar. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Durch die Wucht der Detonation entstand an den Geldausgabeautomaten sowie am Gebäude erheblicher Sachschaden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.

Bande flüchtete mit schwarzem Auto

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Assistenzbereich Tatort, übernommen.

Den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge dürfte es sich bei einem Fluchtfahrzeug um einen PS-starken, schwarz lackierten Pkw gehandelt haben, der in Fahrtrichtung Wien geflüchtet sein soll.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.

Auch in Wien Sprengung

Erst am 21. Jänner gab es eine heftige Detonation im Wohnpark Alt Erlaa. Auch dort wurde der Bankomat einer Bank Austria kurz vor 4 Uhr morgens in die Luft gesprengt. Fünf Täter flohen mit Motorrollern.