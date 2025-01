Baumilliarde zeigt Wirkung

Leichtes Aufatmen in der Baubranche: Die Wirtschaftskammer NÖ sieht Anzeichen für eine Besserung der schwierigen Lage.

Wie das Bauwirtschaftsradar zeigt dürfte sich die Lage in der Baubranche positiv entwickeln. Grund dafür ist laut WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die Baumilliarde des Bundes zusammen mit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank.

Gegenüber dem ORF bezeichnet Ecker die sinkenden Zinsen und das Auslaufen der strengen Regeln für die Vergabe von Wohnkrediten als Lichtblick für die niederösterreichische Wirtschaft. Auch die geringeren Inflationserwartungen würden sich heuer positiv auswirken. Die Auftragsbücher füllen sich.

Lichtblick

„2024 ist das zweite Rezessionsjahr in Österreich, die Industrie befindet sich sogar im dritten. Aber im Bau dürfte sich die Stimmung etwas bessern. Der Hochbau lässt im einschlägigen Stimmungsindikator mit einem Minus von 18,9 Prozent im vierten Quartal den Tiefpunkt von minus 35,7 Prozent im Juli deutlich hinter sich. Auch bei der Auftragslage zeichnet sich eine Trendwende in die richtige Richtung ab" schreibt Ecker in einer Aussendung.