Baustellenstart auf der A21 bringt erste Einschränkungen

Die Asfinag startet am 30. Juni mit der nächsten Etappe der Sanierung auf der A21 beim Knoten Vösendorf.

Die Hauptbauphase beginnt am 30. Juni und dauert bis Oktober. Im Freilandbereich wird die alte Asphaltdecke abgetragen. Ganze 20 Zentimeter tief fräst die Maschine den Belag ab, bevor die neue Tragschicht eingebaut wird. Die Asfinag spricht von einem wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit.

Während der Arbeiten bleiben in jeder Fahrtrichtung zwei Spuren offen. Allerdings verengt sich die Fahrbahn deutlich. Die Geschwindigkeit sinkt im gesamten Baustellenbereich auf 60 km/h. Wer täglich pendelt, muss sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

In den Nächten vom 30. Juni bis 2. Juli in Richtung Steinhäusl sowie vom 1. bis 4. Juli in Richtung Schwechat kommt es zu Einschränkungen. Zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr steht pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Asfinag rechnet mit Verzögerungen. Trotzdem betont sie den Nutzen der Maßnahme. "Mit der Erneuerung der alten Asphaltkonstruktion in beiden Richtungsfahrbahnen wird ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität geleistet“, heißt es dazu.