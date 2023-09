Mehr als 200.000 Schulkinder und Lehrlinge haben Anspruch auf eine Bonuszahlung von 100 Euro.

Über 200.000 Schülerinnen und Schüler drücken in Niederösterreich seit 4. September die Schulbank. Schultasche, Federpenal, Malsachen, Hefte, Bastelutensilien, Jausenboxen und Trinkflaschen -die Einkaufslisten der Eltern waren lang. Die Schulstartkosten stellen insbesondere in Zeiten, in denen die Kosten des täglichen Lebens stetig steigen, viele vor enorme Herausforderungen.

Ansturm. Dementsprechend groß war der Andrang auf das blau-gelbe Schulstartgeld, das seit 16. August unter www.noe.gv.at beantragt werden kann. „Knapp vier Wochen nach dem Start des Blau-gelben Schulstartgeldes sind bereits über 100.000 Anträge für 150.000 Kinder und Jugendliche eingelangt. Somit haben 75 Prozent der Anspruchsberechtigen ihre Unterstützung zum Schulstart bereits beantragt“, führt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) aus. „Über 99,5 Prozent aller Anträge sind bearbeitet und rund 15 Millionen Euro ausbezahlt worden. Ein großes Dankeschön an die Verwaltung für ihre rasche Bearbeitung.“

© Land Niederösterreich ×

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Anspruch und Fristen. Grundvoraussetzungen für den Erhalt des Blau-gelben Schulstartgelds sind, dass der Erziehungsberechtigte den Hauptwohnsitz in Niederösterreich und das Kind einen Wohnsitz in Niederösterreich hat – der Ort der Schule oder Lehrstelle ist nicht entscheidend. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge, die alt genug sind, um die Familienbeihilfe selbst zu beziehen, können den Antrag selbst stellen. Das blau-gelbe Schulstartgeld kann noch bis 2. Februar 2024 beantragt werden.