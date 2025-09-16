Alles zu oe24VIP
Bestattungen im Stausee für Zwettler jetzt erlaubt
Bestattungen im Stausee für Zwettler jetzt erlaubt

16.09.25, 13:13
Wasserbestattungen werden in Niederösterreich immer beliebter, nun gibt es einen weiteren Ort dafür, zumindest für Personen mit Wohnsitz in Zwettl. Beim Stausee Ottenstein sind diese nun auch erlaubt.

Diesen Deal hat Zwettl mit dem Kraftwerksbetreiber EVN geschlossen. Die Gemeinde Rastenfeld (Krems) hatte so einen Vertrag davor schon. Und auch in der Donau sind solche Bestattungen bereits möglich.

Interesse bereits bekundet

Der Stausee Ottenstein steht in einem kleinen Bereich und nur im Frühjahr und Herbst dafür auch zur Verfügung. Immerhin sollen Badegäste nicht gestört werden und im Winter ist eine Befahrung per Boot zu kompliziert.

Denn bei einer Wasserbestattung wird die Asche des Verstorbenen in einer wasserlöslichen Urne ins Wasser gesetzt. In Zwettl besteht bereits reges Interesse daran.

