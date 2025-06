Beste Tropfen aus Niederösterreich ausgezeichnet

24 Sieger bei der Landesweinprämierung. Insgesamt waren 5.500 Weine eingereicht

Mittwochabend fand im Festspielhaus St. Pölten die große Wein-Gala Niederösterreichs statt. Hier wurden die besten Weine des Bundeslandes in 24 Kategorien ausgezeichnet.

Insgesamt hatten sich 900 Winzer mit 5.500 Weinen aus allen acht Weinbaugebieten beworben. Zwei Wochen lang wurden die Weine von Experten blind verkostet, und nur 140 schafften es ins Finale. Die Sieger wurden von einer Fachjury aus Handel, Gastronomie und Medien gekürt. Rund 800 Weinliebhaber genossen zudem eine Verkostung, bei der sie die besten Tropfen selbst probieren konnten.

Stolze Winzer und große Auszeichnungen

„Winzer des Jahres“: NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, Moderatorin Kristina Sprenger, Johann und Johann Gisperg mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. © NLK Pfeiffer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, wie wichtig der Wein für Niederösterreich sei – so prägend wie die Donau für die Wachau. Das Bundesland bewirtschaftet auf 27.000 Hektar Fläche rund 5.500 Weinbaubetriebe. Das Highlight des Abends war die Ehrung des „Weinguts des Jahres 2025“: Das Familienweingut Johann Gisperg aus Teesdorf holte gleich zwei Landessiege, unter anderem für Zweigelt Riedenweine und Burgunder Rot.

Weitere Landessiege holten unter anderem das Familienweingut Berger aus Röschitz (Bezirk Horn) in der Kategorie „Burgunder weiß trocken“, das Weingut und Buschenschank Greilinger aus Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn) in der Kategorie „Grüner Veltliner klassisch“, das Weingut Steininger aus Langenlois (Bezirk Krems) in der Kategorie „Prädikatsweine“, das Weingut Familie Wallner in Obersdorf in Wolkersdorf in der Kategorie „Andere Sorten weiß und Cuvées weiß trocken“ oder die Wein- und Sektkellerei Karl Inführ aus Klosterneuburg (Bezirk Tulln) in der Kategorie „Qualitätsschaumweine“.