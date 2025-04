Bike-Boom für NÖ-Tourismus

Der großzügige Ausbau von Mountainbike-Zielen in Niederösterreich verspricht viele neue Besucher.

Mountainbiking ist ein Trend auf den Niederösterreich schon vor vielen Jahren als Sommerattraktion in schwächelnden Wintersportorten setzte und jetzt mit Investitionen als Tourismus-Magnet weiter ankurbelt.

Weinviertel als Ziel für Radler

Der Fahndorfer Berg im Weinviertel ist ein beliebtes Ausflugsziel und wird nun zu einem

Ganzjahreserlebnis umgestaltet. Er soll nicht nur für Wintersportlerinnen und -sportler attraktiv sein,

sondern auch für Mountainbikerinnen und -biker. Im Zuge eines Projekts der Leader-Region

Weinviertel-Manhartsberg wird nun ein Trailpark errichtet. Die ersten Trails konnten bereits eröffnet

werden. Kürzlich besuchte LH Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit LA. Richard

Hogl den Trailpark im Weinviertel, um sich vor Ort ein Bild von den Neuerungen zu machen.

Sport und Tourismus werden gefördert

„Der Trailpark ist ein bedeutender Impuls für die Weiterentwicklung des regionalen

Radtourismus und bietet gleichzeitig eine Bereicherung für die einheimische Mountainbike-Community. Solche Projekte fördern nicht nur den Sport, sondern stärken nachhaltig die touristische

Attraktivität und Lebensqualität der Region“,meinte Mikl-Leitner bei ihrem Besuch.

Wextrails mit einem neuen Lift für Mountainbiker

Auch in St. Corona am Wechsel erhält der Mountainbike-Boom des Landes einen zusätzlichen Impuls. Heuer entsteht bei den "Wexl-Trails" im Herbst eine zweite Liftanlage für die Bergradler. Dafür werden insgesamt 2,5 Millionen Euro investiert. Bewilligungen und Naturschutzgutachten wurden positiv erteilt. An Spitzentagen besuchen bis zu 600 Mountainbiker die Wexl-Trails.