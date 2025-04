Wachau-Gourmetfestival lockt im Frühling

Die Wachau wird nun für einige Wochen zum Hot-Spot für kulinarische Höhenflüge.

Bis zum 17. April läuft das Wachau Gourmetfestival, das mit 25 Events den Genuss-Tourismus in der Weltkulturerbe-Region zelebriert.

Star aus Belgien kocht im Landhaus Bacher

Der frisch gebackene 2-Sterne-Koch Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher etwa holt im Rahmen des Wachau Gourmet-Festivals für seine Gala-Diner-Serie am 14. April den 3-Sterne-Koch Viki Geunes aus Belgien. Am 12. April komponiert Dorfer ein Sternemenü zur Präsentation des Weingutes Knoll im Landhaus.

Großes Menü zu französischem Wein

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Festivals ist der von Vinaria

präsentierte Abend mit Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande in

der Hofmeisterei Hirtzberger (5. April). Der Chef des Hauses & Weinmaker, Nicolas

Glumineau, persönlich wird die Weine der Comtesse präsentieren. Erwin

Windhaber kredenzt dazu ein großes Menü.

Wörthersee meets Donau

Fixpunkt im wachau GOURMETfestival ist der vielfach ausgezeichnete Edel-Heurige

von Bernd Pulker in Rossatz-Rührsorf am südlichen Ufer der Wachau. Ein Comeback

gibt hier die Nummer 1 vom Wörthersee, Koch des Jahres 2020 und mit 4 Hauben

ausgezeichneter Chef Hubert Wallner am 9. April.

Wine & Dine im Asia-Style

Der Mauritiushof vom Franz-Josef Gritsch in Spitz ist wieder Schauplatz erlesener Wine

& Dine-Abende. Einmal mit den gehypten Wiener Asia-Spezialisten vom Dining

Ruhm (4. April), ein andermal mit „Mister Beef“ Max Leodolter vom 3-Hauben-Haus

Lurgbauer aus Mariazell (9. April).

Weitere Highligts finden unter: www.wachau.gourmet-festival.at