Gourmetfestival: Wachau zündet Genuss-Feuerwerk

Vom 3. bis 17. April geht heuer bereits zum 16. Mal das "wachau GOURMETfestival" in Szene. Mit dieser von der LW Werbe- und Verlagsgesellschaft entwickelten Veranstaltungsreihe wird das Donautal zwischen Melk und Krems mit allem aufwarten, was in Sachen Genuss Rang und Namen hat.

Auf dem Programm stehen u.a. exklusive mehrgängige Menüs, Koch-Shows, Weinverkostungen und Gastauftritte von internationalen Top-Köchen. Mit insgesamt 25 einzigartigen Events verspricht das Festival unvergessliche kulinarische Erlebnisse. Die Fachmesse "WEIN & GENUSS Krems" in der Dominikanerkirche dient als Schaufenster für die große Leistungsstärke von rund 70 Winzern aus allen niederösterreichischen Weinbauregionen. Neben dem traditionellen "Rheingau Gourmet & Wein Festival", das alljährlich in der hessischen Stadt Eltville am Rhein stattfindet, hat sich das "wachau GOURMETfestival" zum größten kulinarischen Veranstaltungsreigen Europas emporgearbeitet, bei dem eine Flusslandschaft die Kulisse bildet. Aus touristischer Sicht ist diese Veranstaltungsreihe zu Frühjahrsbeginn sehr wichtig, weil sie nach der Winterpause den Saisonauftakt an der Donau einläutet.Dann geht es Schlag auf Schlag: Am 3. und 4. Mai folgt mit dem "Wachauer Weinfrühling" schon das nächste für die Region wichtige Genussprogramm. In dessen Rahmen werden heuer mehr als 100 Winzer der Qualitätsgemeinschaft "Vinea Wachau" ihre besten Weine dem Publikum präsentieren und ausschenken.