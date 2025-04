Super-Deals mit Fundsachen machen

Schnäppchen finden bei Versteigerung von verlorenen Dingen, die keiner mehr vermisst.

Im Neuen Rathaus der Stadt Wiener Neustadt findet am Freitag, dem 11. April, ab 13 Uhr, in der Bürgerservicestelle die nächste Auflage der Wiener Neustädter „Fundsachen-Versteigerung“ statt.

Versteigert werden die verschiedensten Objekte, darunter auch Fahrräder in sehr gutem Zustand. Einige Fundsachen gibt es bereits ab 7. April bei einem Flohmarkt zu kaufen. Der Erlös kommt Projekten vom Sozialservice des Magistrats zugute.

Mitsteigern für die gute Sache

„Unser Fundamt leistet eine tolle Arbeit für die Menschen, denn oft ist es der einzige Hoffnungsschimmer, etwas verloren Gegangenes, wiederzufinden. Unsere Bitte: Wenn Sie etwas finden, geben Sie es immer ab. Meist sind es die kleinen, unscheinbaren Dinge, die für eine Person einen hohen emotionalen Wert haben. Was mit den Dingen passiert, die nicht abgeholt werden, zeigt sich mit unserer Versteigerung und dem Flohmarkt in der Bürgerservicestelle. Danke an dieser Stelle, dass der Erlös sozialen Projekten zugutekommt!“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Zum Hintergrund der Aktion

Werden beim Fundamt abgegebene Gegenstände innerhalb eines Jahres nicht abgeholt und reflektiert auch der Finder nicht auf die Objekte, so gehen diese gemäß rechtlicher Vorgaben in das Vermögen der Stadt Wiener Neustadt über. Genau diese Gegenstände werden nun am 11. April versteigert bzw. die kleineren Dinge im Rahmen eines Flohmarktes verkauft.

Besichtigung vor Versteigerung



Highlights der Versteigerung werden wieder Fahrräder sein, die allesamt in einem Top-Zustand und zu relativ günstigen Preisen zu ersteigern sind. Alle Versteigerungsgegenstände (darunter auch Uhren) können ab dem 7. April im Neuen Rathaus besichtigt werden.

Flohmarkt lockt mit Trendteilen

Alle nicht ganz so wertvollen Fundsachen wie Modeschmuck, Kleidung, Bücher oder Ähnliches, kommen nicht zur Versteigerung, sondern werden bei einem großen Flohmarkt verkauft, der ebenfalls schon ab dem 7. April läuft. Weitere Infos zur Veranstaltung erhalten Interessierte unter 0 26 22/373-180.