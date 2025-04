× Amphibienzäune für Tierschutz

Schutzzäune des Straßendienstes und viele Helfer retten Kröten auf ihrer Wanderung.

In ganz Niederösterreich gibt es aktuell über 60 Kilometer Amphibienschutzanlagen an 180 Standorten, die vom Straßendienst im Frühjahr und Herbst betreut werden.

Ehrenamtliche helfen bei der Rettung

12 Strecken verfügen über dauerhafte Einrichtungen (z. B. Maissau, Bad Vöslau, Hohenau), der Großteil besteht jedoch aus mobilen Anlagen, die zu Beginn der Wanderung vom Straßendienst auf- und danach wieder abgebaut werden. Das Prinzip: Rund 40 cm hohe Leitzäune leiten die Tiere zu in den Boden eingelassenen Kübeln, aus denen sie von freiwilligen Helfern sicher über die Straße getragen werden. Rund 400 Ehrenamtliche engagieren sich im „Netzwerk Amphibienschutz“.

Lokalaugenschein in Pyhra

„So funktioniert Naturschutz, wie er sein soll – ehrlich, pragmatisch und wirksam. Die Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass Amphibien sicher ans Ziel kommen und die Artenvielfalt in den Regionen des Landes erhalten bleibt“, betont Niederösterreichs LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) bei einem Lokalaugenschein in Pyhra. Gemeinsam mit LR Susanne Rosenkranz (FPÖ) informierte er sich über den Amphibienschutz entlang der L 5101 in der Ortschaft Wald (Bezirk St. Pölten). Auf rund 180 Metern wurde dort ein mobiler Amphibienzaun errichtet, der von freiwilligen Helfern und der Straßenmeisterei Pottenbrunn betreut wird.

In den letzten zwei Jahren wurden vom NÖ Straßendienst Amphibienschutzanlagen an den Standorten Erlauf Sittenberg, Flohteich-Waidhofen, Brunn am Walde, Böhmteich und Etzerstetten errichtet. Für 2025 und 2026 stellt das Land Niederösterreich rund 60.000 Euro für neue Amphibienzäune bereit – das entspricht etwa 10 Kilometern zusätzlicher Schutzeinrichtungen.