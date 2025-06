Biker nach Frontal-Crash mit Auto gestorben

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in seinem Heimatbezirk Melk gestorben.

Eine 53-Jährige am Steuer eines Autos hatte laut einem Zeugen in Münichreith plötzlich nach links ausgelenkt. Der Biker und der Wagen landeten nach einer seitlichen Kollision in einem Maisfeld. Für den 62-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die verletzte Pkw-Lenkerin wurde ins Spital Amstetten geflogen, berichtete die Polizei am Mittwoch per Aussendung.

Durch die Wucht des Aufpralls bei der Kollision in den Mittagsstunden wurde das linke Vorderrad des Autos ausgerissen. Im Einsatz stand auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 15".