Bio in Großküchen: Liefert Niederösterreich falsche Zahlen?

Sowohl Bund als auch einige Länder haben sich freiwillig verpflichtet, die Bioquote in Großküchen bis 2030 auf 55 Prozent anzuheben. Das Land Niederösterreich gab die Quote für 2023 mit 41 Prozent an, nun zeigte sich aber, dass diese Zahl nicht stimmt.

Für das Jahr 2023 lag die verpflichtende Quote bei 25 Prozent, in diesem Jahr sollte sie bei 30 Prozent liegen. Die genannten 41 Prozent in Niederösterreich wären also weit über dem geplanten Ziel.

Doch die dem ORF zugespielten Daten zeigen, hier ging etwas nicht ganz mit rechten Dingen zu. In der Auswertung wurden nicht alle Produktgruppen berücksichtigt und es ist die Rede von 88 Großküchen, allerdings sprach die zuständige Abteilung im Land von 115 Küchen. Weiters wurden die Fragebögen von den Großküchen selbst ausgefüllt, nicht von einem externen Kontrolleur, wie Initiator des Vereins Enkeltaugliches Österreich Johannes Gutmann im Bericht kritisierte.

Grüne stellen Anfrage im Landtag

In der Auswertung schienen zudem die Küchen der Landesgesundheitsagentur mit einer Bioquote von 40 Prozent auf. Auf ORF-Anfrage gaben diese aber an, die Quote für 2022 wäre nicht bei 40, sondern 29,5 Prozent gelegen und auch aktuell seien es nur 34 Prozent.

Das Thema hat mittlerweile auch den Landtag Niederösterreich erreicht. Aufgrund des Vereins haben die Grünen eine Anfrage gestellt, wie hoch die Bioquote denn nun wirklich ist. Es soll "keine Zahlenspiele und Schönfärbereien im Raum stehen bleiben", meinte Klubobfrau Helga Krismer. "Es werden leider nur die Vorzugsschüler hergezeigt, aber nicht der Klassenschnitt, um den es aber geht."

Nächste Erhebung erst 2026

Als Begründung für die Zahl nannte das Land den Umstand der Stichprobenuntersuchung. Die Teilnahme war freiwillig, 88 Großküchen meldeten sich zurück und daher wurde die Zahl als vollständig angenommen. Die Produkte wurden zudem an das Programm 'Gut zu wissen' von AMA und Landwirtschafskammer angepasst, das allerdings nichts mit dem Ziel für 2030 zu tun hat.

Aktuelle Zahlen bestehen aber keine, denn die nächste Erhebung ist erst im Jänner 2026 vorgesehen.