E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Brand in Presshaus sorgte für Großeinsatz
© FF Pernersdorf

Pernersdorf

Brand in Presshaus sorgte für Großeinsatz

25.01.26, 16:48
Teilen

Ein Brand in einem Presshaus in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wegen massiver Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe erhöht. 90 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. 

Gegen 16.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, „war bereits eine starke Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich feststellbar“, heißt es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn. Die Einsatzkräfte begannen sofort das Feuer von außen zu löschen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe in weiterer Folge auf B3 erhöht. Zusätzliche Feuerwehren aus Zellerndorf, Hollabrunn und Guntersdorf mussten anrücken. 

Einsatzleiter: „Innenangriff zu riskant“

„Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, insbesondere der Holzkonstruktion der Decke, war ein Innenangriff zu riskant“, schilderte Einsatzleiter Johann Wanek. „Die Brandbekämpfung erfolgte daher ausschließlich von außen und aus gesicherten Bereichen rund um das Objekt.“

Insgesamt 90 Feuerwehrleute und zwölf Atemschutztrupps waren am Freitag stundenlang im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich wieder einrücken. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache werde noch ermittelt.

