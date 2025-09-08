›Brauhaus Ensemble by Flair‹: In Schwechat braut sich was zusammen

Spatenstich. Ein außergewöhnliches Projekt entsteht in Schwechat in Niederösterreich, in der Brauhausstraße 6.Das ehemalige Schwechater Brauhaus blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Vor rund 180 Jahren wurde hier ein Lagerbier gebraut, das als neuer Biertyp seinen weltweiten Siegeszug antrat. Nun wird das geschichtsträchtige Areal, des Bauprojektentwicklers Flair www.flair.at, zu neuem Leben erweckt – mit einer sensiblen Kombination aus Denkmalschutz und moderner Architektur.

Spatenstich für Brauhaus Ensemble mit Vbgm. Christian Habisohn, Kaplan Anthony Adeola, Bgm. Karin Baier, Christopher Gebhart (Flair), Sasa Radumilot (Swietelsky AG) v. l. n. r. © Flair

Vergangenheit und Zukunft verbinden

Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien waren gekommen, um den Beginn dieses außergewöhnlichen Projekts mitzuerleben – ein Projekt, das die industrielle Vergangenheit der Stadt mit zeitgemäßem Wohnkomfort verbindet. In seiner Eröffnungsrede hob Christopher Gebhart, Geschäftsführender Gesellschafter der FLAIR Unternehmensgruppe, die besondere Bedeutung des Bauvorhabens hervor: „Wir schaffen hier einen Lebensraum, der Vergangenheit und Zukunft verbindet und damit etwas Einzigartiges für Schwechat entstehen lässt.“ Das Ensemble soll zu einem lebendigen Treffpunkt werden, an dem Geschichte spürbar bleibt, ohne auf zeitgemäßen Komfort zu verzichten.

Wohnen mit FlairGeplant sind Wohnungen von ein bis fünf Zimmern, viele davon mit Garten, Loggia, Terrasse oder Balkon. Ergänzt wird das Angebot durch flexible Büro- und Gewerbeflächen. Gemeinschaftliche Pool- und Erholungsbereiche in begrünten Innenhöfen sollen zusätzliche Lebensqualität schaffen.Durchdachte Planung, energieeffiziente Bauweise und die zentrale Lage mit exzellenter Verkehrsanbindung nach Wien, runden das Konzept ab. Das Brauhaus Ensemble by Flayr soll im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden. Dann wird an jenem Ort, an dem einst ein Bierstil erfunden wurde, der die Welt eroberte, ein neues Stück Stadtgeschichte im modernen Gewand erstrahlen.