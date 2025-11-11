Brunner Wiesn bleibt bis 2028!

Wenn zünftige Wiesn-Tradition auf ausgelassene Ballermann-Stimmung trifft, ist klar: Die Brunner Wiesn macht auch 2026 mit voller Kraft in Brunn am Gebirge weiter und schmiedet Zukunftspläne bis einschließlich 2028!

Die gute Nachricht also zuerst: Die Zukunft von Niederösterreichs größtem Oktoberfest, der Brunner Wiesn, ist bis einschließlich 2028 gesichert! Vom 17. September bis zum 3. Oktober 2026 verwandelt sich der Campus 21 in ein 30.000m² großes Festgelände, wo 150.000 Besucher ausgiebig das Leben feiern können. "Die Gemeinde Brunn am Gebirge und die Veranstalter arbeiten bereits intensiv an Konzepten für den Standort ab 2029. Denkbar ist ein Umzug auf die gegenüberliegende Straßenseite des Campus 21 mit neuen Schallschutzlösungen und modernisierter Infrastruktur. Die langfristige Vision bleibt dieselbe: Ein Fest, das das Beste aus Tradition, Moderne und Lebensfreude vereint – mit einem klaren Bekenntnis zur Region und ihren Menschen“, so die beiden Geschäftsführer Mario Repa und Christoph Novak von der Weitblick Event & Media GmbH.

© Brunner Wiesn

Im nächsten Jahr werden vom 17. September bis zum 3. Oktober u.a. Otto und die Friesenjungs, Mickie Krause, Groove Coverage und viele andere das größten Festzelt Österreichs zum Kochen bringen. Wer sich rechtzeitig Tickets sichert, wird belohnt. Bis zum 31. Dezember 2025 gilt ein Frühbucherrabatt von 10 Prozent auf sämtliche VIP-Einbuchungen und reguläre Tickets.

Kulinarische Wiesnklassiker

Neben der Musik wird auch 2026 wieder das kulinarische Angebot begeistern. Die Besucher erwartet eine vielseitige Auswahl an traditionellen und modernen Speisen –Grillhendl und Brezn bis hin zu Kaiserschmarrn, veganen Alternativen und edlen Weinen aus der Region. Das Brunner Wiesn-Team legt besonderen Wert auf Qualität und Regionalität. Zahlreiche lokale Betriebe beliefern das Fest mit frischen Zutaten.