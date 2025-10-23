Alles zu oe24VIP
Bundeskanzler verabschiedete "Carlo" Wilfing von Bezirksparteivorsitz
Mistelbach

Bundeskanzler verabschiedete "Carlo" Wilfing von Bezirksparteivorsitz

23.10.25, 11:52
Nach 25 Jahren an der Spitze der Volkspartei im Bezirk Mistelbach hat Karl „Carlo“ Wilfing beim Bezirksparteitag den Vorsitz übergeben.  

Seit dem 1. März 2000  prägte Karl „Carlo“ Wilfing (ÖVP) die Entwicklung des Bezirks Mistelbacvh und der gesamten Region maßgeblich mit. Mit Wilfings Wahl zum Landesobmann der NÖ Senioren im Sommer 2025 ist für ihn nun der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung für die Volkspartei im Bezirk Mistelbach in jüngere Hände zu legen. Die Delegierten wählten den langjährigen Abgeordneten des Bezirks Mistelbach – und nunmehrigen Klubobmann Kurt Hackl – zu seinem Nachfolger. 

Karl Wilfing hat den Bezirk Mistelbach und das Weinviertel geprägt wie kaum ein anderer“, betonte Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen des Bezirksparteitags. „Sein Wirken war immer von Verlässlichkeit, Handschlagqualität und Weitblick geprägt – Eigenschaften, die in der Politik unverzichtbar sind.“ 

Wilfing selbst blickte mit Dankbarkeit auf seine Zeit als Bezirksparteiobmann zurück: "Ich bin damals auf BPO Edi Freibauer gefolgt und durfte in diesen 25 Jahren mit vielen engagierten Menschen zusammenarbeiten, die mit Herz und Einsatz für ihre Gemeinden und für das Weinviertel da waren. Politik lebt vom persönlichen Einsatz – und dafür bin ich allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, von Herzen dankbar.“ 

Auch Winzer profitieren

Beispielsweise begleitete der heutige Landtagspräsident Wilfing den Ausbau der Nordautobahn von der ersten Idee bis zur Umsetzung über mehr als 20 Jahre hinweg. "Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur war nicht nur eine Notwendigkeit zur Entlastung der Region, sondern auch eine historische Chance für den Wirtschaftsstandort Weinviertel“, betonte Wilfing. Die A5 habe das Weinviertel stärker an den Wirtschaftsraum Wien angebunden, neue Betriebe angesiedelt und tausende Arbeitsplätze geschaffen. Die Wirtschaftsparks in Wolkersdorf, Wilfersdorf/Mistelbach und Poysdorf seien Paradebeispiele für diese Entwicklung. Auch die zahlreichen Winzer des Bezirks profitierten von der verbesserten Erreichbarkeit, so wurde Wilfing gelobt – ihre Produkte seien heute schneller in Wien und in den Exportmärkten. 

Dank und Ausblick

Zahlreiche Ehrengäste, Funktionärinnen und Funktionäre, Alt-Funktionärinnen und Alt-Funktionäre sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter waren zum Bezirksparteitag gekommen, um Karl Wilfing zu danken und den neuen Bezirksparteivorstand zu wählen. Neben Bundeskanzler Christian Stocker und Kurt Hackl kamen auch die Abgeordneten zum Nationalrat, Angela Baumgartner und Andreas Minnich und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner (alle ÖVP).

In seiner Funktion als Landtagspräsident bleibt Wilfing selbstverständlich auch weiterhin politisch aktiv. Mit der neuen Aufgabe als Landesobmann der NÖ Senioren übernimmt er zudem eine bedeutende gesellschaftspolitische Verantwortung.

