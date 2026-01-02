Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Caspar, Melchior und Balthasar in Krems
© Stadt Krems

Segenswünsche

Caspar, Melchior und Balthasar in Krems

02.01.26, 11:38
Teilen

Eine schöne Tradition ist der Besuch der Heiligen Drei Könige im Rathaus von Krems.

Gleich am ersten Arbeitstag des neuen Jahres machte sich eine Gruppe Sternsinger der Pfarre Krems St. Veit auf den Weg ins Magistrat, um dort die Friedensbotschaft zu verkünden. Gleichzeitig baten sie um Unterstützung für notleidende Menschen in Entwicklungsländern. Stadtrat Helmut Mayer empfing die jungen Sternsinger in Vertretung von Bürgermeister Peter Molnar und würdigte ihr Engagement für den guten Zweck. Ihre Segenswünsche überbrachten die Sternsinger Lena Weber, Josephine Kainz und Constantin Kainz (v. l.) zusammen mit ihrer Begleiterin Anna Heissig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden