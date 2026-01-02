Caspar, Melchior und Balthasar in Krems

Eine schöne Tradition ist der Besuch der Heiligen Drei Könige im Rathaus von Krems.

Gleich am ersten Arbeitstag des neuen Jahres machte sich eine Gruppe Sternsinger der Pfarre Krems St. Veit auf den Weg ins Magistrat, um dort die Friedensbotschaft zu verkünden. Gleichzeitig baten sie um Unterstützung für notleidende Menschen in Entwicklungsländern. Stadtrat Helmut Mayer empfing die jungen Sternsinger in Vertretung von Bürgermeister Peter Molnar und würdigte ihr Engagement für den guten Zweck. Ihre Segenswünsche überbrachten die Sternsinger Lena Weber, Josephine Kainz und Constantin Kainz (v. l.) zusammen mit ihrer Begleiterin Anna Heissig.