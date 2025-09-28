Alles zu oe24VIP
© Rugia Retz

Winzerumzug

"Chardonnay statt EKG": Rugia rockt mit Notarzt-Protest

28.09.25, 15:31
Teilen

Die Retzerinnen und Retzer wollen sich die Streichung des Notarztes aus der "Perle des Weinviertels" nicht so ohne Weiteres gefallen lassen. Beim traditionellen Umzug zum Weinlesefest - heuer wird das 70-Jahr-Jubiläum gefeiert - sorgte die Studentenverbindung Rugia für Aufsehen.

Bekannt provokant und betont kritisch: Aktuelle Themen, die den Retzerinnen und Retzern unter den Fingernägeln brennen, werden traditionellerweise von der K.Ö.St.V. Rugia Retz, einer gemischtgeschlechtlichen Studentenverbindung für Mittelschüler, thematisiert. Dieses Jahr war das Thema naheliegend: ein Thema, das ganz Niederösterreich in Atem hält, macht auch nicht vor Retz halt: der Notarzt im Ort soll ersatzlos gestrichen werden.

© Rugia Retz

Das haben nun die Mädchen und Burschen der Rugia gewohnt satirisch aufgegriffen. Dafür gab es vom Publikum viel Applaus. Der Winzerumzug findet seit nunmehr 70 Jahren immer sonntags statt, das Jubiläums-Weinlesefest wird am Abend mit einem Feuerwerk gekrönt.

