Chinese mit Tennisschuhen auf Schneeberg - Helikopter-Bergung

Der Gaststudent brach leicht bekleidet zu einer zwölfstündigen Wanderung auf.

Ein 20-Jähriger ist am Freitag bei einer Wanderung auf dem Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) in Bergnot geraten und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden. Der Student war um 7.00 Uhr in der Früh nur mit Tennisschuhen, einer Jogginghose, T-Shirt, Jacke und ohne Handschuhe zu einer zwölfstündigen Wanderung auf den Schneeberg aufgebrochen. Er soll dabei laut eigener Aussage einem Weg auf Google-Maps gefolgt sein, berichtete eine Sprecherin des ÖAMTC.

Der Chinese schaffte es trotz mangelhafter Ausrüstung bis knapp unter das Plateau in die Nähe der Fischerhütte. Auf einer Schneewechte bei Dunkelheit und minus fünf Grad gab es für den jungen Mann dann jedoch schließlich weder vor noch zurück. Um 19.30 Uhr setzte er einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber konnte den Chinesen schließlich orten und in der Nähe landen. Der Student wurde mit einer Unterkühlung und blutigen Knöcheln ins Krankenhaus geflogen.