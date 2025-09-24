Christian Pehofer offiziell als Bezirkshauptmann von Baden vorgestellt

Christian Pehofer wurde am Montagnachmittag im Casino Baden offiziell als Bezirkshauptmann des Bezirkes Baden vorgestellt. Er übernimmt das Amt offiziell von seiner Vorgängerin Landesamtsdirektor-Stellvertreterin Verena Sonnleitner.

Gerade der Bezirk Baden sei vielfältig und mit über 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der einwohnerstärkste Bezirk Niederösterreichs mit einer Vielzahl starker Unternehmen, und stark ausgeprägtem Tourismus und Kultur, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) anlässlich der Amtsübergabe. Christian Pehofer übernehme jedenfalls eine gut geführte Bezirkshauptmannschaft.

Er folgt auf Verena Sonnleitner, die nun die erste Landesamtsdirektor-Stellvertreterin Niederösterreichs ist: "Du bringst so viel Know-how aus den Bezirken mit und das brauchen wir. Und du bist auch das beste Beispiel dafür, dass der Landesdienst in Niederösterreich Vorbild ist, wenn es um die Förderung der Frauen geht.“ Auch wenn nun ein Mann einer Frau als Leiter der Bezirkshauptmannschaft folge, übernehmen an den Bezirkshauptmannschaften "immer mehr Frauen das Kommando. Mittlerweile werden acht von 20 Bezirkshauptmannschaften von Frauen geführt“, erklärte die Landeshauptfrau und meinte weiters: "Doch ganz gleich, ob Mann oder Frau – entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern unser gemeinsames Verständnis. Denn die Verwaltung muss erster Dienstleister sein für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere Gemeinden, für die Wirtschaft und die Landwirtschaft, für alle Bereiche. Verwaltung muss den Menschen dienen", resümiert die Landeshauptfrau.

Zur Biografie Pehofers

Bezirkshauptmann Christian Pehofer, mit 3. Juni zum Bezirkshauptmann bestellt, bedankte sich in seiner offiziellen Antrittsrede bei seinen Eltern, seiner Frau Monika und den Kindern. Er sagte zudem, dass auch die "eigene Dienststelle mittlerweile Familie geworden ist. Danke, dass ihr mich so ankommen lässt.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem neuen Bezirkshauptmann von Baden Christian Pehofer. © NLK Pfeffer

Pehofer wurde 1980 geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. Seine Laufbahn im Landesdienst begann er im Jahr 2004 als Bautechniker in der Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung. Als Jurist war er zunächst als Fachgebietsleiter Anlagenrecht an der BH Waidhofen/Thaya sowie als Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung in Krems eingesetzt. Nach Tätigkeiten als Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Scheibbs und St. Pölten übernahm er am 1. März 2023 die Leitung der BH Gmünd, ehe er nun zum Bezirkshauptmann von Baden bestellt wurde.