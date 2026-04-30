Crash mit Pkw: Mädchen (12) stirbt bei Unfall mit E-Scooter

In Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs ereignete sich am frühen Mittwochabend ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein Pkw kollidierte mit einem E-Scooter, auf dem zwei zwölfjährige Mädchen unterwegs waren. Eines der Mädchen kam dabei ums Leben, das andere erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte laut Polizei im Kreuzungsbereich der B29 mit der Landesstraße L6140. Die beiden Mädchen waren offenbar gemeinsam auf dem Elektroroller unterwegs, als es zur Kollision mit dem Auto kam. Das zweite Mädchen wurde mit einem Notarzthubschrauber nach Linz geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt.