Das berührt Herzen: Ehepaar Ofner feiert 75. Hochzeitstag

Ein besonderes Jubiläum, das Herzen berührt: Gertrude und Gustav Ofner blicken auf 75 gemeinsame Ehejahre zurück – und feierten diesen außergewöhnlichen Meilenstein gemeinsam im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein, wo sie heute leben.

Seltenes Jubiläum im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein: Neben einer kleinen Feier gab es natürlich auch Glückwünsche von allen Seiten. Kaufmännischer Direktor Wolfgang Friessenbichler und Pflegedirektor Martin Steininger gratulierten dem Jubelpaar gemeinsam mit Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Monika Rauhs sowie Bürgermeisterin Manuela Zak herzlich und überbrachten die besten Wünsche. Das Ehepaar wurde mit einem Wunschmenü und einer hausgemachten Torte überrascht, die sie gemeinsam mit den Gratulanten anschnitten.

75. Hochzeitstag © NÖ Landesgesundheitsagentur

Das Team des PBZ Gutenstein freut sich, diese besondere Feier miterleben zu dürfen, und wünscht Familie Ofner weiterhin viele schöne gemeinsame Momente im Haus! Und wir schließen uns diesen herzlichen Grüßen natürlich an.