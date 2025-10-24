Das sind die Preisträger der NÖ-Kultur-Gala

Gestern verlieh Landehauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Auszeichnungen für die diesjährige Kulturpreisgala im Festspielhaus St. Pölten.

"Mein Herz schlägt für die Kultur, die Förderung der Kultur ist aber vor allem auch eine Kopfentscheidung. Denn sie ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft, baut Brücken, ist ein wichtiger Faktor für Wirtschaft bzw. Tourismus und ist in ihrer Vielfalt in allen Regionen unseres Landes spür- und fühlbar“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am gestrigen Donnerstagabend bei der diesjährigen Kulturpreisgala im Festspielhaus St. Pölten. Mikl weiter: "Allen gemeinsam ist, dass alles live erlebt werden kann. Das Zusammentreffen zu fördern, ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die sozialen Kontakte und das gemeinsame Tun zunehmend verloren gehen. Dafür meine Wertschätzung, meine Anerkennung, meinen Respekt und meine herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern bei der Kulturpreisgala 2025 im Festspielhaus St. Pölten. © NLK Pfeffer

Gastrednerin bei der von Clemens Schaller und seiner Band, Lukas Lauermann und OSKA musikalisch umrahmten Gala war Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters Niederösterreich. Sie betonte, Kultur – egal, ob Hoch- oder Volkskultur – leiste einen Beitrag, das Leben lebenswerter zu machen, den Alltag zu bereichern und ihn zum Glänzen zu bringen. "Wir haben die Wahl, die Welt positiv zu gestalten oder uns gleichgültig und destruktiv zu verhalten“, meinte sie und zitierte mit "Wo die Kultur stirbt, beginnt die Barbarei" Heinrich Böll. In Zeiten weltweiter Verunsicherung wachse aber die Sehnsucht nach autoritären Führerfiguren, die schwer erkämpfte Freiheiten wieder beschneiden wollten.

Die Preisträger

Die Kulturpreisträgerinnen und -preisträger des Jahres 2025 sind in der Bildenden Kunst Iris Andraschek (Würdigungspreis) sowie Christiane Peschek und Jochen Höller (jeweils Anerkennungspreis), in der Darstellenden Kunst Cordula Nossek (Würdigungspreis) sowie die Theatergruppe kollekTief und Alexia Redl (jeweils Anerkennungspreis) bzw. in der Sparte Erwachsenenbildung, Volksbüchereiwesen, Heimatforschung, Verfassen heimatkundlicher Werke und Arbeit für Museen Niklas Perzi (Würdigungspreis) sowie die Weinviertel Akademie und Christian Matzner (jeweils Anerkennungspreis).

© NLK Pfeffer

In der Literatur gingen der Würdigungspreis an Gabriele Petricek sowie die beiden Anerkennungspreise an Martin Prinz und Iris Blauensteiner, in der Medienkunst der Würdigungspreis an Volkmar Klien sowie die beiden Anerkennungspreise an Marian Essl und Fanni Futterknecht bzw. in der Musik der Würdigungspreis an Walter Grassmann sowie die beiden Anerkennungspreise an Roland Baumgartner und Lisa „Litha“ Lurger. Der diesjährige Sonderpreis für Ausstellungsgestaltung ging an Johann Moser (Würdigungspreis) sowie Doris Zichtl und Georg Bergner bzw. das Büro koerdtutech, Irina Elisa Koerdt und Sanja Utech (jeweils Anerkennungspreis), der Würdigungspreis in der Sparte Volkskultur und Kulturinitiativen an Herbert Höpfl sowie jeweils ein Anerkennungspreis an Brigitta Schmidt-Lauber und den Kunst- und Kulturverein Von Kopf bis Fuß.