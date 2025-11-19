Das sind unsere Seniorensportler des Jahres

Mit der Auszeichnung zur Seniorensportlerin und zum Seniorensportler des Jahres 2025 wurden jetzt großartige Erfolge gewürdigt. 115 Nominierte setzen ein starkes Zeichen für Lebensfreude, Selbstständigkeit und Vitalität im Alter.

Insgesamt waren diesmal 115 Personen nominiert. "Gerade im fortgeschrittenen Alter ist regelmäßige Bewegung ein Schlüssel zu Lebensfreude, Selbstständigkeit und Vitalität. Mit der Nominierung zum NÖ Seniorensportler bzw. zur Seniorensportlerin wird ein starkes Zeichen gesetzt und eindrucksvoll gezeigt, dass Fitness und Gesundheit bis ins hohe Alter möglich sind. Vor diesen Leistungen habe ich großen Respekt. Ich gratuliere allen Nominierten sehr herzlich und möchte den Siegerinnen und Siegern des diesjährigen Wettbewerbs meine besondere Anerkennung aussprechen. Die Vielzahl an Teilnahmen macht deutlich, welch hohen Stellenwert Gesundheit und Aktivität für ältere Menschen in Niederösterreich haben“, betonte Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Foto Sieger: Ian Begg, Monika Stadler, Brigitte Neuherz, Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Franz Gschiegl, Elisabeth Wegl und Gerhard Moder © Attila Molnar

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 wurden in folgenden Kategorien geehrt

• Hobby, Damen: Elisabeth Wegl, Traismauer

• Hobby, Herren: Franz Gschiegl, Pfaffstätten

• Meisterschaft national, Damen: Elfriede Kirchthaller, Oberhausen, und Brigitte Neuherz, Gablitz

• Meisterschaft national, Herren: Gerhard Moder, Vösendorf

• Meisterschaft international, Damen: Monika Stadler, St. Pölten

• Meisterschaft international, Herren: Ian Begg, Bisamberg

• Älteste Sportlerin: Helga Schmid (87 Jahre), Gänserndorf

• Ältester Sportler: Robert Haslinger (93 Jahre), Gföhl

Als Ehrengäste wurden Karl Wilfing, Landesobmann der NÖs Senioren, sowie Rupert Dworak, Landespräsident des Pensionistenverbandes NÖ, auf die Bühne gebeten. Moderatorin Birgit Perl führte durch die Veranstaltung, Gerhard Zadrobilek, ehemaliger österreichischer Radsportprofi, erläuterte die Vorzüge von Bewegung im Alter. Teilnahmeberechtigt waren alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 60 Jahren – unabhängig davon, ob mit oder ohne Behinderung – die durch besondere sportliche Leistungen aufgefallen sind. Dies konnte entweder eine Spitzenplatzierung bei nationalen oder internationalen Meisterschaften sein oder eine herausragende Leistung im Hobbybereich. Der Wettbewerb NÖ Seniorensportlerin bzw. Seniorensportler wurde vom Land Niederösterreich in Kooperation mit den Seniorenorganisationen NÖs Senioren und dem Pensionistenverband NÖ ins Leben gerufen.