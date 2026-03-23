"Die täglichen 10" - neue Ausgabe jetzt sichern

"Regelmäßige Bewegung hält den Körper fit, den Geist wach und schenkt Selbstständigkeit bis ins hohe Alter", weiß LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Ex-Teamspieler Toni "Rambo" Pfeffer bringt Bewegung direkt in die eigenen vier Wände - einfach, schnell und gratis. Mit der neuen Ausgabe der Broschüre "Die täglichen 10" setzt SPORTLAND Niederösterreich auf alltagstaugliche Fitness. Unter dem Motto "Rambo-Workout: Vom Fußballplatz ins Wohnzimmer" zeigt Pfeffer zehn leicht umsetzbare Übungen. Der Fokus liegt auf einfachen Stand- und Bodenübungen, die gezielt Kraft, Stabilität und Beweglichkeit stärken.

"Regelmäßige Bewegung und gezielte Übungen halten den Körper fit, den Geist wach und schenken Selbstständigkeit bis ins hohe Alter. Mit unserer Broschüre wollen wir unsere Senioren ganz nach ihren individuellen Möglichkeiten zum Sport motivieren, denn Bewegung lohnt sich immer. Bei regelmäßiger und bedachter Ausführung reichen schon einfache und kurze Sporteinheiten, um das Wohlbefinden zu steigern und die Fitness zu verbessern", betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Und weiter: "Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft ist heuer unsere hauseigene Kicker-Legende Toni Pfeffer als leidenschaftlicher Vorturner im Einsatz. Auch wenn seine aktive Karriere schon einige Jahre zurückliegt, sind der Sport und das runde Leder für ihn immer noch fixer Bestandteil des Alltags. Hoch gewinnen kann man im Alter vielleicht nicht mehr, dafür kann man aber aktiv sein."

Die Broschüre ist auch heuer wieder kostenlos erhältlich. Wer gleich loslegen will, kann einen Fitnessball inklusive Heft und Versand um 8 Euro unter https://www.sportlandnoe.at/produkt/die-taeglichen-10-broschuere bestellen.