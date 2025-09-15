Die Volkskultur Niederösterreich lud am Sonntag wieder zum Dirndlgwandsonntag ein und im ganzen Land wurden bei den verschiedensten Veranstaltungen und Anlässen Dirndl und Tracht getragen.

Seit Beginn im Jahr 2009 stellt der Dirndlgwandsonntag die Freude an Regionalkultur in den Mittelpunkt, regt zum kreativen Umgang mit Traditionen an und soll die Besonderheiten Niederösterreichs hervorheben. Die Patronin der Trachtenträgerinnen und -träger, die heilige Notburga, die am 13. September ihren Ehrentag hat, wird besonders wegen ihres sozialen Engagements und ihrer Mildtätigkeit verehrt.

Im festlichen Zug ging es am Dirndlgwandsonntag in die Kirche. © Volkskultur NÖ

Auch in Göstling an der Ybbs, wo der der Dirndlgwandsonntag schon seit vielen Jahren gefeiert wird, waren viele Dirndl und Trachten zu sehen. Dort wurde nicht nur ein großes Pfarrfest gefeiert, sondern der ORF Radio Niederösterreich übertrug den beliebten Radio-Frühschoppen aus dem Pfarrkulturhaus in Göstling an der Ybbs. Birgit Perl moderierte den Frühschoppen, der vom Musikverein Göstling an der Ybbs und der Tanzlmusi Ötschermugln musikalisch gestaltet wurde. Nach dem Mittagstisch ging das Pfarrfest in Göstling mit einem gemütlichen Nachmittag mit der „Höhenrausch-Musi“ und Programm für Kinder weiter.

Dirndlgwandsonntag im ganzen Land

Aber auch in vielen anderen Orten wurde der Dirndlgwandsonntag gefeiert, so in Waidhofen an der Thaya im Rahmen des Festivals wieder aufhOHRchen, mit einer Marterleinweihung in Neusiedl bei Tulln, im Rahmen des Stadtfests in Haag, mit einem Frühschoppen der Trachtenkapelle in Türnitz, mit einer heiligen Messe und Agape in Schweiggers, mit einer Familienmesse in Ernsthofen, mit einem Dirndlgwandkirtag in Eichgraben und vielen weiteren Höhepunkten in ganz Niederösterreich.