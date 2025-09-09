Dutzende Störche machten Ardagger ihre Aufwartung

Dutzende Störche machten am Montag vor ihrem Flug in Richtung Afrika eine Pause in der Gemeinde Ardagger.

Zahlreiche Störche pausierten bevor ihrer Weiterreise Richtung Afrika in der Gemeinde Ardagger, wie Bürgermeister Hannes Pressl auf seinem Blog berichtet. Die Zugvögel fliegen im Frühling von Afrika nach Europa und im Herbst wieder zurück. Die ruhebedürftigen Störche setzten sich in Ardagger auf Kirchen, angrenzenden Gebäuden und sogar auf einem Kran. Dabei sammeln die Zugvögel Kraft für ihre Weiterreise in den Süden.

Wissenswertes zu Störchen

Prinzipiell nutzen Störche zwei Hauptrouten: Die Ostroute verläuft über den Bosporus und die Westroute über Gibraltar, um das Mittelmeer zu umfliegen. In den vergangenen Jahren blieben allerdings immer mehr Störche auch in Südeuropa, insbesondere Spanien, wo Mülldeponien ausreichend Nahrung bieten.