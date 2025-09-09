Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Ruhebedürftige Störche auf einem Kran in Ardagger.
© NÖN

Zwischenstopp

Dutzende Störche machten Ardagger ihre Aufwartung

09.09.25, 12:34
Teilen

Dutzende Störche machten am Montag vor ihrem Flug in Richtung Afrika eine Pause in der Gemeinde Ardagger.

Zahlreiche Störche pausierten bevor ihrer Weiterreise Richtung Afrika in der Gemeinde Ardagger, wie Bürgermeister Hannes Pressl auf seinem Blog berichtet. Die Zugvögel fliegen im Frühling von Afrika nach Europa und im Herbst wieder zurück. Die ruhebedürftigen Störche setzten sich in Ardagger auf Kirchen, angrenzenden Gebäuden und sogar auf einem Kran. Dabei sammeln die Zugvögel Kraft für ihre Weiterreise in den Süden.

Wissenswertes zu Störchen

Prinzipiell nutzen Störche zwei Hauptrouten: Die Ostroute verläuft über den Bosporus und die Westroute über Gibraltar, um das Mittelmeer zu umfliegen. In den vergangenen Jahren blieben allerdings immer mehr Störche auch in Südeuropa, insbesondere Spanien, wo Mülldeponien ausreichend Nahrung bieten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden