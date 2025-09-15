Ein Tag, vier Veranstaltungen: 26. Höfefest bekommt Begleitung

Der 20. September 2025 in St. Pölten hat es in sich. Allen voran geht es ans 26. Höfefest mit über 30 Konzerten und wie gewohnt bei freiem Eintritt. Aber auch das LinzerStraßenFest, die Löwinnehof*-Eröffnung und das Craftbeer-Fest werden geboten.

"Allein feiern ist auch langweilig" nennt es der Kulturverein im offiziellen Programm des 26. Höfefests in St. Pölten und recht haben sie. Allen voran steht aber natürlich die Musik und hier ist einiges geboten.

AMON, Katie La Folle, Romeo Kaltenbrunner oder Ramsch & Rosen sind nur ein paar der zahlreichen Interpretinnen und Interpreten. Maracatu Renascente sorgen zudem für brasilianischen Flair während des Fests.

Start ist jeden Tag um 14:00 Uhr und das Programm läuft jeweils bis 23:00 Uhr, egal bei welchem Wetter und zudem bei freiem Eintritt. Den krönenden Abschluss im Cinema Paradiso bildet die Abschlussparty der Band GSCHU.

Abseits der Musik lädt unter anderem das Stadtmuseum um 16:15 Uhr zu kostenlosen Führung durch die Ausstellungen "Von Steinen und Beinen" und "Blick in den Schatten".

Kunst, Kultur und jede Menge Bier

Das zweite LinzerStraßenFest wird zeitgleich zum Zuhause für Küntlerinnen und Künstler aller Art: Musik, Literatur, Tanz und Kulinarik. Zum Mitmachen wird ebenfalls eingeladen.

Weiters geht es im Alumnatsgarten im Zuge des Höfefests auch an den Craftbeer-Tag. Name ist hier Programm, mit einer breiten Auswahl an Bieren und natürlich auch passender musikalischer Untermalung und kulinarischer Verpflegung.

Schließlich und endlich eröffnet auch das Kulturzentrum Löwinnenhof*. "Gemeinsam möchten wir einen Raum für künstlerisches Schaffen, Austausch und Begegnung mitten im Herzen der Stadt schaffen“, erklärt Geschäftsführung Lena Weiderbauer. Wie das LinzerStraßenFest geht es hier auch um 12:00 Uhr los, mit der Indie-Rock-Band DIVES um 22:30 Uhr wird die Einweihung dann finalisiert.