Einigung AK + EVN: KEINE Energieabschaltung im Winter

Markus Wieser von der Arbeiterkammer Niederösterreich suchte wieder das Gespräch mit der EVN: unisono konnte nun erklärt werden, dass es im Winter keine Energieabschaltung für Bedürftige gibt.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser hat vor Beginn der Heizsaison neuerlich, so wie in den Vorjahren auch, das Gespräch mit der EVN gesucht. Dabei konnte für die Konsumenten erreicht werden, dass in diesem Winter Strom und Gas, Nah-und Fernwärme von 1. Dezember 2025 bis 15. Februar 2026 in keinem Haushalt, der von der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder EVN Wärme GmbH beliefert wird und Zahlungsprobleme hat, abgeschaltet werden. "Wir setzen auf konstruktive Gespräche, um wirksame Lösungen für betroffene Konsumenten zu erzielen“, so Wieser.

Zusätzlich wurde vereinbart, dass für diesen Zeitraum auch die Zinsen für Ratenzahlungen ausgesetzt werden. Des Weiteren wurde die angespannte Situation bei von Energiearmut betroffenen Haushalten besprochen. Um diese Konsumenten zu unterstützen, steht weiterhin der "EVN Energiehilfe Fonds“ für armutsgefährdete Haushalte zur Verfügung. Die Abwicklung wird von der Caritas der Erzdiözese Wien und Diözese St. Pölten sowie der Diakonie durchgeführt.