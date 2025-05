In einer Klubsitzung der niederösterreichischen Volkspartei ist Kurt Hackl am Montag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt worden. Der 58-Jährige folgt auf Jochen Danninger, der an die Spitze der WKO wechselt.

In der ÖVP Niederösterreich folgt Kurt Hackl als Klubobmann auf Jochen Danninger, der neuer Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) werden soll. Die Wahl fiel einstimmig aus, wurde am Montagnachmittag in einer Pressekonferenz nach Sitzungen des Landesparteivorstandes und des Klubs bekanntgegeben. Hackl gehört seit 2008 dem Landtag an. Der Weinviertler werde sein neues Amt am 26. Mai antreten, sagte ÖVP-Landesparteiobfrau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Ich kenne den Landtagsklub wie meine Westentasche", sagte Hackl. Er werde die Aufgabe "mit Demut und dem notwendigen Respekt" übernehmen. Das Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ werde "Zug um Zug weiter umgesetzt", hielt er fest. Hackl vereine wirtschaftliches Verständnis, regionale Verankerung und politische Erfahrung, hob Mikl-Leitner hervor. Zu Beginn der Woche, in der die ÖVP die "Mission Niederösterreich" starte und ihr inhaltliches Profil schärfe, habe die Partei ganz klare Entscheidungen getroffen, blickte die Landeschefin auf eine Veranstaltung am Mittwochabend im VAZ St. Pölten anlässlich 80 Jahre Volkspartei Niederösterreich voraus.

Danninger erklärte, er habe sich dafür entschieden, in herausfordernden Zeiten für den Wirtschaftsstandort eine neue Aufgabe zu übernehmen. Hackl "bringt alle Voraussetzungen mit", um das Amt bestens zu erfüllen, sagte der scheidende Klubchef.

Keine Kampfabstimmung

Hackl wurde laut Mikl-Leitner vom Landesparteivorstand einstimmig als Klubobmann vorgeschlagen. Er erhielt in der Klubsitzung in geheimer Wahl alle 28 möglichen Stimmen, hieß es. Wahlberechtigt waren die Landtagsabgeordneten, die Landesregierungsmitglieder und der Landesgeschäftsführer. Eine Kampfabstimmung zwischen Hackl, der dem Wirtschaftsbund angehört, und dem Landtagsmandatar und NÖAAB-Mitglied Bernhard Ebner blieb aus.

Hackl schloss das Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien ab und absolvierte eine Ausbildung zum diplomierten Kommunikationskaufmann. Er war zunächst als parlamentarischer Mitarbeiter und in der Sozialversicherungsanstalt der Bauern tätig, seit 1995 ist er geschäftsführender Gesellschafter einer Werbeagentur. Der 58-Jährige aus Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) war bisher Klubobmann-Stellvertreter. Hackl ist Landesparteiobfrau-Stellvertreter und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er lebt nach Angaben auf seiner Webseite in einer Partnerschaft und hat eine Tochter und einen Sohn.

Zauner wechselt in den Landtag

Die Personalrochade wurde nötig, weil WKÖ-Präsident Harald Mahrer angekündigt hatte, den 49-jährigen Danninger dem Präsidium als Nachfolger für den nunmehrigen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorzuschlagen. Das Landtagsmandat Danningers geht an Landesgeschäftsführer Matthias Zauner aus Wiener Neustadt, der aktuell dem Bundesrat angehört. Den Sitz von Zauner übernimmt JVP-NÖ-Landesobmann Sebastian Stark aus Gmünd - eine "Stimme für die Jugend", betonte Mikl-Leitner.

Ebenfalls beschlossen wurde in den Gremien am Montag, dass der Lilienfelder Bezirksparteiobmann Karl Weber das Bundesratsmandat von Sandra Böhmwalder erhält, die sich aus der Bundes- und Landespolitik zurückzieht. Weber ist CEO der Annaberger Lifte und der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH.