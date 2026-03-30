Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Elk baut um 60 Millionen neues Werk in Schrems
© ELK/Phillip Geisler

Investitionsturbo

Elk baut um 60 Millionen neues Werk in Schrems

30.03.26, 10:23
Teilen

Mega-Investition im Waldviertel: Der Fertighaushersteller Elk mit Sitz in Schrems (Bezirk Gmünd) baut um satte 60 Millionen Euro ein brandneues Fertigungswerk.

Der Spatenstich erfolgte bereits im April, fertig sein soll die neue Halle in zwei Jahren. Am Standort werden derzeit jährlich rund 1.000 Fertighäuser produziert. Künftig sollen es bis zu 1.500 sein. Elk ist Marktführer in Österreich und europaweit aktiv – Wachstumspotenzial sieht man vor allem in Deutschland und Tschechien. Rund 1.000 Mitarbeiter sind aktuell in Schrems beschäftigt.

"Design-Center bald eröffnet“

Aber das ist nicht alles: Gleichzeitig eröffnet Elk in der zweiten April-Hälfte ein neues „Design-Center" im sanierten Hauptgebäude. 3,5 Millionen Euro flossen in die Modernisierung des dreistöckigen Gebäudes, das künftig als Beratungszentrum für Kunden dient – inklusive Einblick in die laufende Fertigung. Kurzum: Mit der Gesamtinvestition von über 63 Millionen Euro setzt Elk ein klares Bekenntnis zum Standort Waldviertel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen