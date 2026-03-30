Elk baut um 60 Millionen neues Werk in Schrems

Mega-Investition im Waldviertel: Der Fertighaushersteller Elk mit Sitz in Schrems (Bezirk Gmünd) baut um satte 60 Millionen Euro ein brandneues Fertigungswerk.

Der Spatenstich erfolgte bereits im April, fertig sein soll die neue Halle in zwei Jahren. Am Standort werden derzeit jährlich rund 1.000 Fertighäuser produziert. Künftig sollen es bis zu 1.500 sein. Elk ist Marktführer in Österreich und europaweit aktiv – Wachstumspotenzial sieht man vor allem in Deutschland und Tschechien. Rund 1.000 Mitarbeiter sind aktuell in Schrems beschäftigt.

"Design-Center bald eröffnet“

Aber das ist nicht alles: Gleichzeitig eröffnet Elk in der zweiten April-Hälfte ein neues „Design-Center" im sanierten Hauptgebäude. 3,5 Millionen Euro flossen in die Modernisierung des dreistöckigen Gebäudes, das künftig als Beratungszentrum für Kunden dient – inklusive Einblick in die laufende Fertigung. Kurzum: Mit der Gesamtinvestition von über 63 Millionen Euro setzt Elk ein klares Bekenntnis zum Standort Waldviertel.