Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Endlich nach fünf Jahren wieder: das Oktoberfest in Leopoldsdorf/Litschau
© NLK Khittl

Volkskultur

Endlich nach fünf Jahren wieder: das Oktoberfest in Leopoldsdorf/Litschau

20.10.25, 10:54
Teilen

Nach fünf Jahren Pause fand an diesem Wochenende das 20. Oktoberfest in Leopoldsdorf bei Litschau statt. Endlich!, wie viele Besucher meinten. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte beim Festakt anlässlich das 20-jährigen Jubiläums, dass "die gesamte Region auf den Beinen ist, um ein Fest zu feiern, das seinesgleichen sucht. Denn an diesem Wochenende geht es darum, Traditionen zu leben, unsere Wurzeln zu pflegen und gemeinsam als Gesellschaft zusammenzustehen." Gerade solche Feste zeigen, wie stark das Miteinander in unseren Regionen sei.

Endlich nach fünf Jahren wieder: das Oktoberfest in Leopoldsdorf/Litschau
© NLK Khittl

Endlich nach fünf Jahren wieder: das Oktoberfest in Leopoldsdorf/Litschau
© NLK Khittl

Wenn Musik erklingt, gemeinsam gelacht, getanzt und gefeiert wird, dann spüre man diesen einzigartigen Zusammenhalt, der Niederösterreich so besonders macht. Brauchtum und Tradition seien dabei keine Begriffe von gestern, sondern etwas, das Identität, Halt und Heimat gebe. Zudem blickte die Landeshauptfrau auf die bevorstehende Landesausstellung 2028 in Gmünd, die unter dem Motto "Wasserwelt Waldviertel" stattfindet: "Eine wunderbare Gelegenheit, die schönsten Seiten dieser Region zu zeigen und viele Menschen für das Waldviertel zu begeistern.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden