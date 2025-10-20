Endlich nach fünf Jahren wieder: das Oktoberfest in Leopoldsdorf/Litschau

Nach fünf Jahren Pause fand an diesem Wochenende das 20. Oktoberfest in Leopoldsdorf bei Litschau statt. Endlich!, wie viele Besucher meinten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte beim Festakt anlässlich das 20-jährigen Jubiläums, dass "die gesamte Region auf den Beinen ist, um ein Fest zu feiern, das seinesgleichen sucht. Denn an diesem Wochenende geht es darum, Traditionen zu leben, unsere Wurzeln zu pflegen und gemeinsam als Gesellschaft zusammenzustehen." Gerade solche Feste zeigen, wie stark das Miteinander in unseren Regionen sei.

© NLK Khittl

© NLK Khittl

Wenn Musik erklingt, gemeinsam gelacht, getanzt und gefeiert wird, dann spüre man diesen einzigartigen Zusammenhalt, der Niederösterreich so besonders macht. Brauchtum und Tradition seien dabei keine Begriffe von gestern, sondern etwas, das Identität, Halt und Heimat gebe. Zudem blickte die Landeshauptfrau auf die bevorstehende Landesausstellung 2028 in Gmünd, die unter dem Motto "Wasserwelt Waldviertel" stattfindet: "Eine wunderbare Gelegenheit, die schönsten Seiten dieser Region zu zeigen und viele Menschen für das Waldviertel zu begeistern.“