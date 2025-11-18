Enthüllung der SPÖ-NÖ-Plakatkampagne

Motto der SPÖ-Plakatkampagne ist "Mehr Zuversicht, mehr Lösungen – ein guter Plan für Niederösterreich“.

Die Plakatkampagne der SPÖ spricht sich für sinkende Energiepreise, kostenlose Kindergärten und leistbaren Wohnraum aus. "Wir präsentieren heute mehr als eine Plakatkampagne – wir machen sichtbar, was in den letzten Monaten aus vielen Gesprächen und der Zusammenarbeit zwischen mehr als hundert Expertinnen und Experten und unseren Landtagsabgeordneten entstanden ist“, sagten SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich und Klubobmann Hannes Weninger anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Hergovich betonte, dass der NÖ-Plan bewusst offen angelegt sei: "Dieser Plan soll wachsen. Er lebt von den Rückmeldungen der Menschen. Die Plakate zeigen: Wir hören zu, wir nehmen Anliegen ernst und wir legen konkrete Lösungen vor. Wir wollen, dass Familien in unserem Bundesland durch den kostenlosen Kindergarten finanziell entlastet werden, dass der Traum von den eigenen vier Wänden durch leistbaren Wohnraum erfüllbar wird und dass die Energiepreise endlich sinken! Jeder einzelne Vorschlag des neuen Niederösterreich-Plans ist mit einem Finanzierungskonzept abgesichert und damit sofort umsetzbar.“

Finanzierungskonzept sei vorhanden.

Weninger unterstreicht, dass die Kampagne Zuversicht vermitteln soll: "Viele fragen sich, ob Politik noch Antworten hat. Unser Plan zeigt: Ja, es gibt Antworten. Ja, es gibt Wege. Und ja, es gibt eine Politik, die handelt.“ Die Plakate seien eine bewusste Einladung zum Mitreden und Mitgestalten. "Wir holen den Plan raus aus dem Landtag und hinein in die Orte, zu den Familien, zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zu unseren Jüngsten und zu unseren Pensionistinnen und Pensionisten. Jede Rückmeldung macht ihn besser“, ist sicher Weninger sicher.Beide sind überzeugt, dass der Plan nur gemeinsam stark werden kann. "Niederösterreich hat engagierte Menschen, starke Regionen und den Willen zur Veränderung“, wissen Hergovich und Weninger: "Deshalb machen wir den NÖ-Plan jetzt groß sichtbar – offen, verbindend und bereit, weiterzuwachsen. Unser Bundesland braucht diesen Plan, er ist #nötigfürnö.“