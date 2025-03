Erdbeeben erschüttert in der Nacht Raum Sollenau

In der Nacht auf Dienstag bebte im Bezirk Wr. Neustadt die Erde. Die Erschütterungen waren leicht spürbar.

Im Raum Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Dienstag die Erde gebebt. Um 2.36 Uhr wurde eine Magnitude von 2,2 registriert. Das Beben wurde im Bereich des Epizentrums vereinzelt leicht verspürt. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, teilte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit.

Stärkste Beben 2024 am Semmering

Da sich die Erde im Wiener Becken jedes Jahr um wenige Millimeter weitet, bebt es in der Region immer wieder. Laut GeoSphere Austria wurden im Vorjahr in Niederösterreich 16 spürbare Erbeben registriert. Auch das stärkste Erdbeben des Jahres 2024 in Österreich ereignete sich in Niederösterreich und zwar am 1. Februar am Semmering. Bei einer Magnitude von 4,6 wurden leichte Schäden an vielen Gebäuden im Epizentralgebiet verursacht.