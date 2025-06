Erleichterung in Pitten: Papierfabrik-Brand gelöscht

Tagelang kämpften Hunderte Feuerwehrleute gegen einen hartnäckigen Brand auf dem Gelände einer Papierfabrik in Pitten. Jetzt ist das Feuer zwar gelöscht, doch einzelne Glutnestern flammen noch auf.

Der Brand auf dem Areal einer Papierfabrik in Pitten (Bezirk Neunkirchen) ist an sich gelöscht, nur einzelne Glutnester flammen noch hin und wieder auf. Das teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber am Sonntag auf APA-Anfrage mit. 20 Feuerwehrleute waren am Vormittag noch für regelmäßige Kontrollfahrten an Ort und Stelle. Die Brandsicherheitswache wird laut Huber jedenfalls noch bis Montagabend dauern.

Das Feuer war Mittwochnachmittag in einem Altpapierlager im Freien ausgebrochen und beschäftigte die Einsatzkräfte seitdem rund um die Uhr. Bis zu 450 Feuerwehrleute waren gleichzeitig an Ort und Stelle mit den langwierigen Löscharbeiten beschäftigt, 16 wurden dabei leicht verletzt.

Großteils standen gepresste Papierballen in Flammen, die für die Löschung mithilfe von Radladern und Staplern immer wieder auseinandergerissen werden mussten. Das betroffene Unternehmen ging von einem technischen Defekt bei einem Stapler als Brandursache aus. Die Ermittlungen der Polizei laufen.