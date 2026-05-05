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Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Feuer in Rudolfswarte
© AFKDO Purkersdorf

Inferno

Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Feuer in Rudolfswarte

05.05.26, 11:03
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Sonntagabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Rudolfswarte in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) gekommen. Das Holzbauwerk wurde durch Feuer schwer beschädigt und ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei ermittelt nun aufgrund von Verdacht auf Brandstiftung. 

Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannte Täter, teilte die Polizei am 4. Mai mit. 93 Feuerwehrmitglieder mehrerer Wehren standen bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Die 1978 errichtete Aussichtswarte aus Holz auf der Rudolfshöhe im Wienerwald wurde laut einer Aussendung schwer beschädigt und bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. 

Insgesamt 93 Feuerwehrleute standen im Einsatz. 

Insgesamt 93 Feuerwehrleute standen im Einsatz. 

© Feuerwehr Purkersdorf, Feuerwehr Pressbaum

Schwierige Löscharbeiten

Da die Warte nicht mit großen Einsatzfahrzeugen erreichbar ist, versuchten die Helfer zunächst, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Arbeiten erwiesen sich aufgrund des massiven Brandes in den oberen beiden Etagen als schwierig. Im Einsatz standen auch geländegängige Löschfahrzeuge und eine Drohnengruppe, berichtete das Abschnittsfeuerwehrkommando Purkersdorf in einer Aussendung.

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