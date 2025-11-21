Erneuerung der L 122 Sieveringer Straße im Gemeindegebiet Klosterneuburg abgeschlossen

Bedingt durch zahlreiche Fahrbahnschäden wie Netzrisse, Verdrückungen, Randschäden und Unebenheiten entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 122 im Gemeindegebiet Klosterneuburg an der Landesgrenze zu Wien zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen.

Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die L 122 auf einer Länge von rund 600 Metern zu erneuern. Die Sanierungsmaßnahmen auf der Landesstraße L 122 zwischen Klosterneuburg und Wien konnten kürzlich offiziell abgeschlossen werden.

Umfassende Sanierung

Nach der Entfernung der alten Granitleistensteine durch die Straßenmeisterei Tulln wurde in diesem Bereich die gesamte Fahrbahnkonstruktion durchgefräst. Anschließend wurde eine zementstabilisierte Schotter-Tragschicht hergestellt und eine bituminöse Trag- und Deckschicht aufgebracht. Weiters wurden die Bankette hergestellt, die Entwässerung angepasst und neue Leitschienen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit errichtet. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Tulln zusammen mit regionalen Baufirmen durchgeführt, die Kosten in Höhe von etwa 240.000 Euro wurden vollständig vom Land Niederösterreich übernommen.