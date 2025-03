Erster Weinbau-Roboter Österreichs in Betrieb

Das Weingut Stift Klosterneuburg führt als erstes Weingut in Österreich einen innovativen Wein-Bauroboter ein und stellt auf biologischen Anbau um.

Weltweit ist dieser moderne Helfer bereits rund 250 Mal erfolgreich im Einsatz. Am Donnerstag nahm der Weinbau-Roboter "Bakus“ des französischen Unternehmens Vitibot im Stiftsweingut in Klosterneuburg seinen Betrieb auf. Der Roboter wurde speziell entwickelt, um den Herausforderungen des nachhaltigen Weinbaus und des Arbeitskräftemangels gerecht zu werden. "Für unser Weingut beginnt damit nun eine neue Ära“, sagte Weingutsleiter Peter Frei. "Gleichzeitig mit der Integration modernster Technik, stellen wir in unseren Weingärten in Tattendorf auf biologischen Anbau um". Der Vertrag mit Bio Austria ist unterzeichnet, damit ist der Weg für eine vollständige Bio-Zertifizierung ab 2028 geebnet.

Peter Frei (Weingutsleiter Stift Klosterneuburg) mit Prälat Anton Höslinger (Propst Stift Klosterneuburg). © Stift Klosterneuburg/Walter Hanzmann ×

"Das Stift Klosterneuburg wirtschaftet seit 900 Jahren nachhaltig. Gerade in der modernen Zeit, mit ihren Herausforderungen und dem Klimawandel, ist uns Nachhaltigkeit ein ganz besonders wichtiges Anliegen“, erklärte Prälat Anton Höslinger, Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg.

Roboter arbeitet emissionsfrei

Tatsächlich leistet der selbstfahrende Weinbau-Roboter einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdruck, wie „Bakus“-Generalimporteur Thomas Beisteiner ausführte: "Er arbeitet völlig emissionsfrei und wird zu 100 Prozent mit Strom betrieben“. Durch sein geringes Gewicht wird die Bodenverdichtung minimiert und die Biodiversität erhalten. Mit seiner 75kWh-Batterie bietet er eine Betriebsdauer von rund zehn Stunden. Der Roboter übernimmt Arbeiten, die bisher von Traktoren erledigt werden mussten; er lockert den Boden, kann in den Gassen mähen, das Laub schneiden und Zwischenstock räumen. Aufgrund seiner Geräuscharmut kann er auch nachts eingesetzt werden

Das Weingut Stift Klosterneuburg zählt zu den ältesten und renommiertesten Weingütern Österreichs. Als erstes klimaneutrales Weingut des Landes hat es sich der nachhaltigen Weinproduktion verschrieben und kombiniert Tradition mit zukunftsweisenden Technologien. Nun hat es einen weiteren zukunftsweisenden Schritt in einer Branche gesetzt, die sowohl den Herausforderungen des Klimawandels als auch den aktuellen Arbeitsmarkttendenzen begegnen muss.