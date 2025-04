× Erstes NÖ-Freibad startet in die Badesaison

Mit dem Akademiebad startet am 26. April das erste Freibad in Niederösterreich in die neue Saison – und das mit jeder Menge Power. Während andere noch auf den Sommer warten, heißt es hier schon: Badehose raus, Sonne tanken und ab ins Wasser.

Wiener Neustadt ist bereit für die Badesaison! Am 26. April startet das Akademiebad, die "Aqua Nova" zieht am 17. Mai nach. Bis 7. September wird geplanscht, geschwommen und gerutscht – das Sportbecken bleibt sogar bis Ende Oktober offen. Bereits 2024 gab es einen echten Besucheransturm: Fast 31.900 Gäste im Akademiebad – ein neuer Rekord! Die "Aqua Nova" knackte sogar die 330.000er-Marke, allein im Sommer kamen über 124.000 Besucher. Akademiebad: Frisch renoviert und energiegeladen Das traditionsreiche Akademiebad zeigt sich runderneuert. Ein neues Dach schützt das Hauptgebäude, darunter werkelt moderne Technik: Zwei Wärmepumpen sorgen künftig für warmes Wasser – ganz ohne Gas! Eine neue Photovoltaik-Anlage mit 49,5 kWp liefert den nötigen Strom. Auch das Lehrschwimmbecken spart jetzt Energie – dank Abdeckplane, die Wärme speichert. Und damit nicht genug: Die komplette Badewassertechnik wurde auf den neuesten Stand gebracht. Extra-Tipp. © Stadt Wiener Neustadt/Weller × Wer mit dem Auto kommt, darf sich freuen: Mit der Aktion "Parken und Baden" zahlen Badegäste in der benachbarten Hauptplatz-Garage nur 2 Euro – und das für einen ganzen Tag! Ein echtes Sommer-Plus. Und auch sportlich wird es heiß: Am 14. und 15. Juni steigt das Schwimm-Highlight – die Burgenländischen Landesmeisterschaften. Aqua Nova: Sonnenkraft auf dem Stadion Auch die „Aqua Nova“ schwimmt auf der Energiewelle: Eine neue Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiondach liefert 310 kWp Sonnenstrom. Noch mehr Power gibt’s ab Mitte Mai – dann wird die neue Parkplatzüberdachung mit 350 kWp Photovoltaik-Leistung fertig. So wird nicht nur Energie gewonnen, sondern auch Schatten fürs Auto gespendet. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) ist stolz: "Wir gehen in Richtung sauberer Energiegewinnung. Das kommt dem Badevergnügen und der Umwelt zugute. Ich wünsche allen Badegästen in viel Spaß beim Schwimmen in unserer heurigen Freibad-Saison".