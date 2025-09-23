Alles zu oe24VIP
"Es ist peinlich": Bürgerinitiative demonstriert in Wr. Neustadt
Gegen Beton

"Es ist peinlich": Bürgerinitiative demonstriert in Wr. Neustadt

23.09.25, 11:33
Es war mitten in der Europäischen Mobilitätswoche, als in Wiener Neustadt die Autoerlebnismesse in der Innenstadt abgehalten wurde. Sehr zum Ärger der Bürgerinitiative "Vernunft statt Beton" die im Zuge dessen auch gleich gegen die Ostumfahrung demonstrierte.

Zwei Fliegen mit einer Klatsche, das dachte sich die Initiative wohl und bekundete den Unmut gegen die Stadtregierung in Wr. Neustadt. "Es ist peinlich, dass Bürgermeister Schneeberger stolz vor PS-Boliden posiert", meint Irene Nemeth, Sprecherin der Initiative.

"Während andere Städte mutig in Richtung Zukunft gehen, setzen ÖVP, FPÖ und SPÖ in Wiener Neustadt auf PS, Beton und leere Versprechen", so Nemeth weiter. Erst im vergangenen Jahr ergab eine Analyse vom WWF, dass Wr. Neustadt im Versiegelungs-Ranking in ganz Österreich den zweiten Platz belegt.

Proteste tragen keine Früchte

Neben der Messe richtete sich der Protest aber eben auch gegen die geplante Ostumfahrung, auch der eigentliche Hauptfokus der Initiative. Nemeth kritisiert: "Mit dem Bau der Ostumfahrung zieht er ein Millionenprojekt durch, das den Lkw- und Autoverkehr fördert. Seit Jahren wird über Rad-Offensiven und bessere Öffis gesprochen, die Menschen in Wiener Neustadt sehen davon aber weiter nichts."

Genutzt haben die Forderungen bisher aber nichts, mit dem Bau der Ostumfahrung wurde im Juni dieses Jahres begonnen, eine Fertigstellung wird 2027 erwartet.

