ESC in Österreich: St. Pölten bringt sich in Stellung

"Songcontest in St. Pölten" - was wie ein kühner Wunsch klingt, wurde in der ESC-Euphorie plötzlich laut. Die niederösterreichische Landeshauptstadt präsentiert sich selbstbewusst, professionell und voller Ideen für das Megaevent. Doch Wien längst alle Trümpfe in der Hand.

Kaum hatte ESC-Gewinner JJ in Wien seinen Fuß auf österreichischen Boden gesetzt, da begann auch schon das große Wettbieten. Wer wird den Eurovision Songcontest 2026 in Österreich austragen? Ganz vorne mit dabei ist natürlich die Stadthalle in Wien. Doch laut und entschlossen meldet sich auch St. Pölten zu Wort. Die niederösterreichische Landeshauptstadt träumt von einer Nacht voller Glanz, Musik und Magie. ESC wohl fix in der Stadthalle – das lässt Kelly Family Star zittern

Rund 50.000 Nächtigungen: Schweiz zieht euphorische Bilanz

Kanzler dankt JJ "für eine sehr schöne Nacht" Stars, Shows und Zauberkraft In St. Pölten dreht sich alles um das Veranstaltungszentrum VAZ. Dort sieht man sich bestens gerüstet für das größte Musikevent Europas. VAZ-Manager René Voak verweist auf die beeindruckende Infrastruktur, das flexible Raumkonzept und die Erfahrung mit Großveranstaltungen. Über 10.000 Quadratmeter Indoor-Fläche und rund 38.000 Quadratmeter Outdoor-Bereich bieten reichlich Platz für ein Event dieser Größenordnung. Das Veranstaltungszentrum (VAZ) beherbergt die größten Ball-, Konzert und Festivalveranstaltungen Niederösterreichs. © VAZ St. Pölten × Internationale Superstars wie Billie Eilish, Ed Sheeran, Helene Fischer und Imagine Dragons haben hier bereits ihre Shows gespielt. Das Frequency Festival, das jährlich Zehntausende anlockt, zählt ebenso zu den fixen Größen wie Veranstaltungen mit Lenny Kravitz, Muse oder Macklemore. Auch sportliche und kulturelle Großereignisse wie der Davis Cup oder "Lord of the Dance" haben das VAZ längst als multifunktionale Eventlocation etabliert. Für den ESC hat man sogar schon ein Host-Duo parat: Das Magierpaar Thommy Ten & Amélie van Tass soll mit Zauber und Weltklasse durch den Abend führen. Wien punktet mit Erfahrung So stark sich St. Pölten auch präsentiert, Wien ist besser vorbereitet. Die Stadthalle hat ESC-Erfahrung, perfekte Infrastruktur und politische Rückendeckung. Auch JJ selbst sprach sich klar für Wien aus. Der ORF dürfte diesen Wunsch teilen. Zwar bringen sich auch andere Städte wie Graz, Innsbruck oder Wels in Stellung, doch die Chancen stehen eindeutig für die Hauptstadt.