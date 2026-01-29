Events und Aktivitäten zum Wochenende in NÖ

NÖ bietet am Wochenende neben Skifahren noch so viel mehr Events und Aktivitäten. Wer also kein Freund der "Schnee-Bretter" ist, findet genug Alternativen.

Neben dem Beginn der Semesterferien zeigt sich NÖ auch generell bestens für das Wochenende vorbereitet. Von Konzerten bis zur Alpaka-Wanderung - die Auswahl ist groß und spannend!

Zum Wochenendsauftakt Freitag

Selbst künstlerisch oder handwerklich aktiv werden funktioniert besonders gut bei den Waldviertler Handwerkstagen: Ab 30. Jänner werden Kurse zum Töpfern, Drechseln, Tischlern, Kerzen Ziehen etc. angeboten. Das Alte Depot in Mistelbach mit „Music on Screen“: Basierend auf dem 25.000 Live Konzerte umfassenden Fundus von Ernst Handlos sollen zunächst an vier Abenden Ausschnitte oder ganze Konzerte verschiedener Künstler zu unterschiedlichen Themen-Bereichen aus der Rock-, Jazz- und Weltmusik in seltenen und nicht alltäglichen Liveauftritten gezeigt werden. Den Auftakt macht „Salsa und Reggae“ mit Auftritten von Tito Puente, Monty Alexander, Inner Circle und Bob Marley. Beginn ist um 19.30 Uhr. Musikalisch geht es weiter mit dem Programm „Hover“: Edi Köhldorfer kombiniert Jazz der 1920er-Jahre mit Einflüssen aus verschiedenen globalen Musikkulturen mit seinem neuen Trio ab 19.30 Uhr in der Kulturbühne DAKIG in Gänserndorf. Möchte man es etwas wilder, dann präsentiert sich die Extreme-Metal-Band Lorna Shore im Rahmen der Tour zum neuen Studioalbum „I Feel the Everblack Festering within Me“ ab 18 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt Station; das Support-Line-up umfasst Whitechapel, Shadow of Intent und Humanity’s Last Breath. Auch ab19:30 machen die Buena Vista Band und die Tanzformation El Grupo de Bailar aus Havanna im VAZ St. Pölten mit „Pasión de Buena Vista“ die ganze Vielfalt kubanischer Musikstile wie Rumba, Son, Mambo und Cha-Cha-Cha lebendig. Ab 20 Uhr erfolgt dann an diesem Tag im VAZ St. Pölten der Auftakt zur Österreich-Deutschland-Schweiz-Tournee von Alexander Eder und Band zum Album „Quer durch die Bank“.

Musik am Samstag

Wieder im VAZ St. Pölten sind ab 20 Uhr das italienische Akustikgitarrenquartett „40 Fingers" mit Neuinterpretationen von Rock- und Popklassikern wie „Sultans of Swing“ und „Bohemian Rhapsody“ sowie bekannten Film- und TV-Soundtracks aus „Star Wars“, „Harry Potter“ etc. zu hören. Schließlich spielt der Pianist David Helbock im Duo mit der E-Bassistin und Cellistin Julia Hofer sowie Mahan Mirarab und Lorenz Raab als Gästen ab 20.15 Uhr im Sparkasse.event.raum des Vereins Syrnau in Zwettl Eigenkompositionen und groovige Jazzstücke.

Das italienische Akustikgitarrenquartett „40 Fingers". © 40 Fingers

Ideen fürs ganze Wochenende

Auch wenn die Temperaturen wieder etwas gestiegen sind, Eislaufen ist an vielen Plätzen in ganz NÖ dennoch noch möglich – besonders reizvoll auf Natureis, sofern Sicherheitsregeln eingehalten werden und eine entsprechende offizielle Freigabe vorliegt. Bis 8. Februar ist an den Wochenenden auch der neue Eislaufplatz beim Eis-Greissler in Krumbach geöffnet. Zudem kann auch man die Winterlandschaft mit und ohne Schnee bei Wanderungen durch die stille Natur genießen - beliebt und immer wieder ein Erlebnis sind Wanderungen mit Alpakas, Eseln oder anderen tierischen Begleitern. Mit Lamas geht es durch den Naturpark Hohe Wand, im Waldviertel werden bei ausreichend Schneelage sogar Schlittenfahrten mit Huskys angeboten. Kunst und Kultur, eingebettet in ein umfangreiches Programm, warten u.a. auf Schloss Hof mit Kinder- und Mitmachtheater, Workshops zu Glaskunst und Schokoladeherstellung und vielem mehr. Auch auf der der Kunstmeile Krems gibt es viel Betätigungsraum, vom Kreieren eines virtuellen Museums in der Virtual Reality-Station der Landesgalerie über Mitmach-Theater mit Kunstpiratin Pia oder beim Ferien-Special im Karikaturmuseum mit Grüffelo & Co. In der Region der Wiener Alpen und im Raum Wienerwald gibt es in den Semesterferien Kulturprogramm für Kinder: In Wiener Neustadt werden spezielle Führungen durch die Kasematten oder die Theresianische Militärakademie – die älteste Militärakademie der Welt – angeboten. Das Arnulf Rainer Museum in Baden veranstaltet Pantomime-Workshops und Keramik-Werkstätten für Kinder, das Musical „The Sound of Music“ im Stadttheater läuft bis Ende März. Wer schlussendlich weder von Musik, Kultur oder sonstigen Aktivitäten wissen, sondern einfach nur entspannen will, der kann nun zu Ferienbeginn spezielle Angebote und Extras in der Therme Laa genießen.