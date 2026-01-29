Kälte brachte +22 % bei Ski-Verkauf

Der Verleih legt weiter zu und ist für Semesterferien gerüstet.

Wels. Noch bevor in ganz Österreich die Semesterferien starten, zieht INTERSPORT mit der Zentrale in Wels eine erfreuliche Zwischenbilanz: Das Wintergeschäft 2025/26 entwickelt sich ausgesprochen positiv. Mit einem Umsatzplus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr liegt Österreichs führender Sportartikelhändler klar über Plan. Besonders stark performt der Verleih, der mit einem Zuwachs von 12 Prozent erneut seine Rolle als Zugpferd unter Beweis stellt. Auch im Verkauf steigen Skier und Skischuhe weiter.

"Besonders bei Ski verzeichnen wir ein sattes Plus von 22 Prozent und das auf bereits hohem Niveau. Insgesamt wachsen wir quer durch unser gesamtes Wintersortiment zweistellig. Erfreulich ist auch, dass sich heuer Eislaufschuhe, Bobs und Schlitten wieder sehr gut verkaufen. Das ist ein schöner Nebeneffekt der kalten Temperaturen, die viele zu Winteraktivitäten abseits der Piste motivieren “, sagt Franz Koll, Geschäftsführer INTERSPORT Austria. „Und wir merken deutlich: Der Schutz des Körpers ist den Menschen wichtiger denn je, Protektoren erleben ein echtes Nachfragehoch.“