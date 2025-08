Ex-Landesrat übernimmt Posten als Hochschuldirektor

Die Diplomatische Akademie hat einen neuen Chef, ab sofort übernimmt Martin Eichtinger das Ruder.

Martin Eichtinger, einst Landesrat in Niederösterreich und Ex-Chef des Europaforums Wachau, hat einen neuen Top-Job: Ab sofort übernimmt er die Leitung der Diplomatischen Akademie in Wien. Für den ÖVPler ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde, war er doch vor seiner Politkarriere als Vortragender bereits an der Akademie tätig. "Ich bin kein 'new kid on the block'", erklärte er im ORF.

Eichtinger will für frischen Wind sorgen. Das Europaforum, das er bis 2024 leitete, soll für Studierende geöffnet werden, etwa durch die Teilnahme an Veranstaltungen in Krems und Göttweig - oder durch Foren direkt an der Akademie. Auch eine Modernisierung der Bildungseinrichtung steht auf seiner Agenda, mit mehr Digitalem und neuer Ausstattung. Der Posten ist vorerst bis Sommer 2029 befristet.

Eine Rückkehr an die Spitze des Europaforums schließt Eichtinger indessen aus. Er habe seinen "Traumjob" gefunden, sagt der 64-jährige Ex-Politiker hochzufrieden. "Es geht darum, die Akademie weiter auf Kurs zu halten, stärker digital auszurichten und besser auszustatten", so Eichtinger, denn er "arbeite einfach gern mit jungen Menschen“.