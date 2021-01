Explosion in Mehrparteienhaus in Langenzersdorf

Ersten Meldungen zufolge soll der obere Bereich eines Wohnhauses in der Schulstraße explodiert sein.

In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh eine Explosion ereignet. Meldungen zu Verletzten lagen vorerst nicht vor. Nach Angaben des ÖAMTC waren aber die Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 9" an Ort und Stelle. Auf Fotos war zu sehen, dass das betroffene Gebäude teilweise in Trümmern lag.

Derzeit findet ein Rettungs- bzw. Feuerwehreinsatz in #Langenzersdorf statt. Der Einsatzbereich und die B3 sind großräumig abgesperrt. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte sind vor Ort.

